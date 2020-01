Maricá - Nesta sexta-feira as chuvas voltaram a cair na cidade, e a previsão para o fim de semana não é das melhores.



Devido ao mau tempo e a previsão de ressaca com ondas de três metros, o projeto ToNaOrla não será realizado neste domingo. A iniciativa da Secretaria de Proteção e Defesa Civil de Maricá permite o acesso ao mar de pessoas com limitações permanentes (PCD’s). A atividade é realizada com apoio de guarda-vidas da prefeitura.