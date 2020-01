Adiada programação do Maricá Praia Show deste fim de semana

Por conta da previsão de chuvas para o fim de semana, a Secretaria de Turismo adiou a programação do Maricá Praia Show que integra o Verão 2020. Os shows na praia da Barra de Maricá que seriam realizados neste sábado e domingo (dias 18 e 19/01) foram transferidos para os dias 01 e 02/02.



No palco da Barra (montado na Avenida Maysa, altura da Rua 13) se apresentam, no sábado (01/02), Forró Brasil (às 11h) e Bruno Berner (16h). No domingo (02) os shows ficam por conta de Betinho Bahia e Ismayer Alves às 11h, Jô Borges às 14h e Douglas Kalí às 16h.



Mas antes o Maricá Praia Show movimenta as areias de Itaipuaçu nos dias 25 e 26/01. No sábado tem a banda ThunderRock (às 11h) e o cantor Rhoan Victor (15h). Já no domingo, Marianna Cunha se apresenta às 11h e o cantor Pepinho sobe no palco às 16h.





Confira a programação do Maricá Praia Show:







Palco Itaipuaçu – Praia com Rua Professor Cardoso de Menezes, antiga Rua 1







Sábado (25/01)



9h – Som mecânico



11h – Banda ThunderRock



15h – Rhoan Victor



18h – Encerramento





Domingo (26/01)



9h – Som mecânico



11h – Marianna Cunha



16h – Pepinho



18h – Encerramento





Palco Barra de Maricá – Avenida Maysa com Rua 13 (praia)





Sábado (01/02)



9h – Som mecânico



11h – Forró Brasil



16h – Bruno Berner



18h – Encerramento





Domingo (02/02)



9h – Som mecânico



11h – Betinho Bahia e Ismayer Alves



14h – Jô Borges



16h – Douglas Kalí



18h – Encerramento