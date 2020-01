Biblioteca itinerante irá circular por Ponta Negra, Itaipuaçu, Inoã e Centro

Muito mais cultura para a população. A Prefeitura, através da Secretaria de Cultura, iniciou em Ponta Negra, na última sexta-feira (17/01), um projeto em parceria com o Sesc. Trata-se do BiblioSesc, uma biblioteca itinerante que estará presente em quatro locais de Maricá, de segunda a quinta, cada dia em um local diferente. A parceria de um ano vai oferecer três mil livros para empréstimo aos moradores.

As obras são variadas. É possível encontrar livros de temática infantil, infantojuvenil, livros didáticos, literatura nacional, internacional, HQs, mangás e diferentes tipos de revistas.

“É uma boa coisa que a Prefeitura está dando para a gente. Eu vou poder ler mais do que eu leio normalmente. Agora teremos mais livros disponíveis”, disse Bernardo Ramos, o estudante de 10 anos e morador do bairro.

Os locais por onde a biblioteca itinerante irão passar serão Ponta Negra, na praça central (segunda-feira); Itaipuaçu, na Praça do Ferreirinha (terça-feira); Inoã, atrás da UPA (quarta-feira); e Centro, ao lado da Praça Orlando de Barros (quinta-feira). O horário de funcionamento é de 11h às 16h30.

Para fazer o cadastro e ter direito ao empréstimo das obras é bem simples, basta comparecer ao local da biblioteca itinerante munido de CPF, comprovante de residência e identidade. Cada pessoa pode pegar até três livros emprestado por vez, e é possível devolver nos quatro locais que a BiblioSesc estiver. Crianças também podem fazer cadastro, desde que estejam acompanhadas dos pais.

Além dos livros, o projeto oferece ao público contação de história e pequenas peças de teatro. “A gente espera, enquanto Prefeitura, que os jovens, crianças e adultos tenham acesso à leitura. Essa itinerância proporcionará um contato mais próximo dessas escolas, e a comunidade de modo geral, porque o acesso a leitura amplia os horizontes da criança, do jovem, a leitura liberta”, explicou Andreia Cunha, secretária de Cultura.

“A cultura é importante para a cidadania, para as crianças. Eu vejo o projeto como um novo incentivo. Hoje as crianças não têm mais a vontade de ler como a gente teve na nossa educação, então para eles é um mundo novo para começar a descobrir”, comentou Monique Ramos, de 30 anos.

Vale ressaltar que a biblioteca itinerante funcionará todas as semanas de janeiro nos quatro locais em Maricá. Este mês a devolução tem prazo de sete dias, mas a partir de fevereiro esse prazo será estendido para 14 dias, já que a BiblioSesc funcionará semana sim, semana não.