Certificados de cursos de empreendedores locais são entregues

Maricá - A Prefeitura de Maricá, através da Secretaria de Desenvolvimento Econômico, entrega no dia 30/01 os certificados dos cursos e oficinas do Programa de Capacitação para empreendedores, microempresários e pequenas empresas. A cerimônia acontece às 18h no auditório da Faculdade Vassouras (Faculdade de Maricá), no Centro.



A entrega é referente aos cursos, oficinas e seminários (Empretec, Sei Comprar Sei Vender, Sei Planejar, Sei Empreender, Marketing na Medida e Gestão financeira - bares e restaurantes e planejamento estratégico) ministrados no último semestre de 2019.



Para a retirada dos certificados, é indispensável apresentar um documento original com foto. Caso o aluno não possa comparecer, o mesmo poderá enviar um representante para fazer a retirada, basta o mesmo portar um documento original com foto mais um documento original com foto do aluno.



Mais Informações com Secretaria de Desenvolvimento Econômico, através dos telefones 3731-1488 ou 99497-0865. A Faculdade Maricá fica na Avenida Roberto Silveira, 437, próxima a rodoviária, no Centro.