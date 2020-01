Colônia de férias em Maricá, uma opção de lazer para a garotada

Vagas disponíveis para colônia de férias de Maricá

A Secretaria de Esporte e Lazer informa que ainda há vagas para a 1ª Colônia de Férias de Maricá, cujas atividades começam nesta segunda-feira (20/01) e irão até o dia 30/01. Para se inscrever, basta levar as cópias da documentação da criança (identidade ou Certidão de Nascimento) e do documento de identidade do responsável.



Ainda há vagas para os núcleos da Arena Flamengo (25 vagas para o turno da tarde, para crianças e jovens entre 12 e 17 anos); da Arena Mumbuca (83 vagas para a tarde, também na faixa etária de 12 a 17 anos); da Confederação Brasileira de Tiro com Arco (CBTARCO - 18 vagas para o turno da manhã, de 8 a 17 anos); do Projeto Navegar (25 vagas, turno da manhã, de 8 a 17 anos) e de Barra de Maricá, no Maricá+Esporte, na Rua 4 (40 vagas, turno da tarde, de 5 a 17 anos).



É importante destacar que as atividades são realizadas em horários diferenciados: das 13h30 às 17h nas arenas Flamengo e Mumbuca; das 8h30 às 12h no Projeto Navegar (Lagoa do Boqueirão) e no CBTARCO (Itapeba); e das 15h30 às 18h no Maricá+Esporte.



Veja abaixo os locais de inscrição para a Colônia de Férias, sempre de segunda a sexta-feira, das 8h às 17h. Mais informações na Secretaria deEsporte e Lazer ou pelo telefone 2634-1446. A secretariafica na Av. Roberto Silveira, 46, 2° andar (próximo à Rodoviária do Povo), no Centro.



ARENA FLAMENGO: Avenida Roberto Silveira, s/n, Flamengo. Telefone 2637-1219

ARENA MUMBUCA: Rodovia Amaral Peixoto s/n, Mumbuca

PROJETO NAVEGAR: Lagoa do Boqueirão

CONFEDERAÇÃO BRASILEIRA DE TIRO COM ARCO: Rua Ivone dos Santos Cardoso, 340, Itapeba

BARRA DE MARICÁ (Rua 4): sede do Projeto Maricá+Esporte - Praça Mirene Bittencourt, Lote 2A, Quadra 6, Boa Vista. Telefone 2637-3587.