Cachaças Artesanais fazem sucesso em Maricá

Maricá - Da tranquilidade do campo a agitação nas orlas e lagoas da cidade, Maricá tem muitos atrativos, como as cachoeiras, praias, festivais de música, teatro e uma rica produção local, seja gastronômica ou de artesanato.



Na região rural do Espraiado, Djalma Pereira dos Santos é dono de um aconchegante e simples bar. Ele mistura uma cachaça tradicional com diversas frutas e raízes para deixar em conserva.



O produto, totalmente caseiro, chama atenção de quem vai ao local. Já em Araçatiba, próximo a lagoa e local que concentra grandes eventos do município, está o produtor João de Sá, adepto da técnica do moonshine (produção dos líquidos a partir das frutas em natura).



Ele produz aguardente, rum, gim, uísque e até vodca a partir de frutas. João produz a sua própria bebida com a abundância de frutas do seu quintal.



O incomparável botafoguense, responsável direto pelo Djalma’s Bar, contou como torna a vida dos seus clientes mais “doce”.



“Eu precisava de um produto diferenciado, aí comecei a inventar misturando as cachacinhas. Comecei com as raízes e depois fui para as frutas. Hoje tenho de banana, abacaxi, laranja da terra, cambuí, pitanga e muitas outras.



A banana, que é a mais docinha, é a mais procurada. Quem vem aqui e prova, sempre volta”, garante.



Com visitas constantes de clientes das cidades vizinhas, Djalma explicou que herdou o local dos seus pais e pretende passar a técnica das cachaças para quem quiser aprender. “Estou dando continuidade aqui ao que minha mãe e meu pai fizeram no sítio.



Eu já fui camelô, garçom, pedreiro, já trabalhei de várias coisas diferentes.



Mudei tanto de área que cheguei e abri essa birosca, e olha, tem dado certo. E vai dar mais ainda para frente, eu não tô aqui só para vender, estou para ensinar também, para ajudar as pessoas”, comentou.



Ao ser perguntado sobre qual era o sabor favorito, Djalma preferiu ficar neutro, mas explicou o procedimento para fazer sua cachaça diferenciada.



“Pega três bananas maduras, corta elas em fatias, coloca um litro de cachaça com 3 colheres de açúcar e depois é só deixar 15 dias descansando que está pronta”, ensinou.



Quem quiser experimentar a bebida, uma opção é o Espraiado de Portas Abertas. O tradicional evento rural organizado pelos moradores com apoio da prefeitura acontece no domingo, dia 02/02. Nesse evento, os proprietários abrem seus estabelecimentos para visitantes aproveitarem o melhor da gastronomia e artesanato local e o bar do Djalma, na Estrada Duas Barras, é um desses locais.

Cachaça, rum, gim e uísque artesanais.



A história de começo no ramo foi um pouco diferente com João de Sá. Ele atualmente é produtor de diversas bebidas através das técnicas do moonshine, que consiste em produzir os líquidos a partir das frutas em natura.



João passou por delicados momentos em sua saúde até que um amigo sugeriu que ele conhecesse a mixologia dos líquidos. Era uma área parecida, já que João já era familiarizado com a culinária, depois de ter trabalhado anos como chefe de cozinha. Ele resolveu se aprofundar e chegou enfim ao moonshine.



“Resolvi aprender a fazer, fiz um curso e comecei a entender mais profundamente o processo. Eu não queria produzir cachaça porque não tinha cana de açúcar, por isso o moonshine é tão importante. Depois que eu comprei um alambique que de fato comecei a minha produção. A cachaça não era a minha ideia, queria na verdade mexer com aromas, infusões e sabores, por isso busquei o álcool extraído das frutas, foi aí que eu entendi todo o processo”, contou.



A experimentação de novidades é que deu uma guinada no negócio de João. “Eu queria misturar tudo, e deu certo. O uísque de milho foi um dos carros chefes daqui. Hoje nós produzimos aguardente, gim, uísque, rum, etc. Fazemos os nossos drinks hoje com todas as bebidas que nós mesmos produzimos.



A campeã de vendas é a banana, e com ela tem o limão siciliano e a menta com jambo. A gente vai brincando com as coisas que a natureza fornece, criando sempre”, explicou.



Para quem quiser conhecer mais sobre essa técnica, João acrescenta que ministra aulas de fermentações de vinhos e destilações.



Parte desses produtos foi exposto na Rota Gastronômica, que integrou a programação do Natal Iluminado de 2019, em Araçatiba. Para quem não passou por lá, outra opção é a Feira Livre Solidária da prefeitura que funciona ao lado da Praça Orlando de Barros Pimentel, no Centro. As bebidas também podem ser encontradas na Moonshine House (Avenida Três, lote 58, quadra 93, loteamento Jardim Miramar, Saco das Flores, em Araçatiba).



Mais informações pelo telefone (21) 99907-2695.