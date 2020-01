Prédio do Colégio Cenecista é integrado à Prefeitura

À partir do ano letivo de 2020 a Prefeitura de Maricá passa a integrar as instalações do Colégio Cenecista de Maricá, à rede pública municipal de Educação.



É um espaço importante pois poderá propiciar aos estudantes da rede municipal, um mais uma escola. Inclusive, esse vai oferecer educação infantil que é uma demanda antiga da população do Centro”, anunciou Adriana Luiza, secretária de Educação.

De acordo com Adriana, foi o próprio CNEC que procurou a prefeitura no intuito de disponibilizar seu espaço físico.

“O Cenecista decidiu deixar de ofertar o ensino em Maricá e nos procurou para saber se havia interesse da gestão pública municipal em utilizar o seu espaço físico, interesse que logo foi confirmado pela prefeitura”, contou a secretária. “Sendo assim, estamos efetuando todos os procedimentos necessários para realizar um processo de desapropriação e aquisição do prédio”, explicou Adriana.

A Prefeitura assumirá o espaço porém sem vínculo empregatício com os atuais funcionários do estabelecimento.

“Não temos o compromisso de ficar com os funcionários, mas faremos um levantamento e avaliaremos se há oportunidades. Sobre os professores é importante frisar que o município só contrata através de concurso público e de contrato temporário e que atualmente estamos chamando os concursados”, destacou Adriana.

Alunos Matriculados no CNEC terão vagas previamente garantidas.

“Nós vamos garantir vagas para os alunos que hoje estudam no Cenecista em nossas unidades escolares até porque o quantitativo de alunos da instituição atualmente é bem pequeno. Ofertaremos para esses estudantes vagas para os anos de escolaridade que não forem mais oferecidos lá, remanejando-os para o Joana Benedicta Rangel ou para o Carlos Magno Legentil de Mattos, ambos no Centro”, afirmou.

O espaço também receberá os alunos do projeto "Mumbuca Futuro" (programa que prevê o benefício de 50 Mumbucas por mês (equivalente a R$ 50), condicionado a 75% de frequência nas aulas do programa e nas aulas regulares. Além de um depósito de R$ 1.200 a cada ano cursado no ensino fundamental e médio que é condicionado à aprovação escolar).

“Como anunciado o projeto Mumbuca Futuro irá funcionar no contra turno e para que isso aconteça é necessário que tenhamos novos espaços para atender essa demanda que existe aqui no Centro de alunos do sexto ao nono ano e esse prédio vem justamente de encontro a essa necessidade”, avaliou a secretária.