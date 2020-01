Hotéis, Pousadas & Restaurantes (em atualização)

Maricá - Seguem alguns dos melhores Hotéis, Pousadas e Restaurantes de Maricá:

HOTÉIS & POUSADAS:



POUSADA PANCHO

Endereço: R. Pereira Neves, 218 - Centro, Maricá - RJ, 24900-660

Horário: 07:00–23:00

Telefone: (21) 96430-1019



POUSADA MARICÁ

R. Jerônimo Rodrigues, 1 - Centro, Maricá - RJ, 24902-060•(21) 3731-0089

SITE: http://pousadamarica.com/



HOTEL CASA E MAR

Endereço: R. Três Pontes, 381, Maricá - RJ, 24942-395

Telefone: (21) 2648-6006



POUSADA TAMARINDOS

Endereço: R. Álvares de Castro, 385 - Praia de Araçatiba, Maricá - RJ, 24901-355

Telefone: (21) 2637-1983



RESTAURANTES:



MISTURA GRILL

CENTRO DE MARICÁ: RUA ALMEIDA FAGUNDES, 104 - MARICÁ, RJ (EM FRENTE A IGREJA NOSSA SENHORA DO AMPARO)

CORDEIRINHO: RUA 90, NA QUADRA DA PRAIA.

ENTREGAS E RESERVAS: (21) 3731-1877 (CENTRO E REGIÃO)

SITE: https://www.misturagrillmarica.com/



BECO DO CHOPP

Endereço: Rua Athaíde Parreiras, 198 - lojas 5 e 6 - Centro, Maricá - RJ, 24901-002

Telefone: (21) 2637-5360



BAHIA PIZZARIA

Endereço: Av. Zumbi dos Palmares, s/n - Lote 9 - Itaipuaçu, Maricá - RJ, 24936-705

Telefone: (21) 2638-2235



CHURRASCARIA MAMINHA DE OURO

Endereço: RJ-106, s/n - Itapeba, Maricá - RJ, 24900-000

Telefone: (21) 98997-1355



LOCOMOTIVA BAR

PÁGINA DO FACEBOOK: "locomotivabarmarica"



TRAYLLER & PIZZARIA DO MINEIRO

Endereço: Estrada velha Maricá, 21000 Lote 5 quadra B, Maricá - RJ, 24931-185

Telefone: (21) 2636-9326