Maricá contra o sarampo, dia D está próximo

Maricá - Entre os dias 17 e 20 de fevereiro, estará na cidade, o caminhão contra o sarampo.

Segundo a Secretaria de Saúde de Maricá, serão vacinadas apenas as pessoas que tiverem com seu esquema vacinal incompleto, com idades entre seis meses e 59 anos. É obrigatória a apresentação da caderneta de vacinação, assim como do cartão do SUS, para que o enfermeiro possa analisar a necessidade do procedimento.



O veículo estaciona na Praça Orlando de Barros Pimentel (Centro) no dia 17/02; na quadra de Inoã no dia 18/02; na Praça do Barroco (Itaipuaçu) no dia 19/02 e na Praça Nossa Senhora das Graças (Ponta Negra) no dia 20/02.