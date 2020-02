Biblioteca itinerante à disposição do público no Centro de Maricá

Maricá - A biblioteca itinerante é na verdade, um caminhão climatizado, com cerca de três mil livros disponíveis. Se encontra estacionado desde a última quinta-feira na Praça Orlando de Barros Pimentel, onde recebe visitantes das 11h às 16h30. No próximo dia 20, quem está cadastrado no projeto poderá devolver os livros que pegou e retirar outros.



A BiblioSesc circula por quatro pontos de Maricá: Ponta Negra (praça central), às segundas; Itaipuaçu (Praça do Ferreirinha), às terças; Inoã (em frente ao Posto de Saúde), às quartas; e no Centro, às quintas-feiras. É possível emprestar até três livros a cada visita. basta comparecer no local com RG e CPF para fazer seu cadastro.



“A literatura é uma ferramenta importantíssima para a formação integral do indivíduo. Ela é transformadora, é a mãe de todas as artes”, comemorou a coordenadora de Literatura da Secretaria de Cultura de Maricá, Suelen Figueiredo. O projeto permanece em Maricá durante todo o ano, e pode ser renovado para 2021.