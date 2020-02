Baile de carnaval da Terceira Idade será no dia 19

Maricá - O Baile de Carnaval da Terceira Idade acontecerá na Casa Centro, na próxima quarta-feira, com início às 16h, e o Bloco da Terceira Idade, que abre oficialmente o Carnaval de Maricá, na sexta-feira, dia às 17h.



O local já se encontra preparado para receber o baile, com enfeites para as paredes, teto e mesas. O som ao vivo fica por conta de Moniquinha Angelo , uma renomada cantora da cidade, e sua banda, que tocarão marchinhas antigas, sambas-enredo, entre outros sucessos de carnaval. Haverá a escolha da Rainha e Rei do Carnaval da Terceira Idade, com a presença do Rei Momo e da Rainha do Carnaval 2019.



Bloco da Terceira Idade



O Bloco da Terceira Idade abre oficialmente o Carnaval de Maricá há cinco anos. Formado pelos usuários das quatro casas e sete núcleos do programa, tem em seus quadros um compositor das marchinhas da Casa, Antonio Pereira, 82 anos, o “Seu Toninho”.



Este ano a concentração será na Rua Álvares de Castro (lateral da Casa de Cultura). O bloco desfila pelas ruas Abreu Rangel, Senador Macedo Soares (rua da Enel), retornando pela Rua Barão de Inoâ, e dispersando em frente ao cartório.



“Carnaval é alegria, e quer alguém mais alegre do que o usuário da Casa do Idoso em Maricá? Alegria é a tônica dos nossos idosos”, diz a secretária de Políticas para a Terceira Idade, Lezirée Figueiredo.



Os dois eventos são uma realização da Secretaria de Políticas para a Terceira Idade, em parceria com a Secretaria de Turismo de Maricá, Ordem Pública e Transportes, entre outras.