Primeiras contratações do Programa Estagio Remunerado nesta segunda-feira

Maricá - Na próxima segunda-feira, das 10h às 14h, no polo de qualificação do Condado, a prefeitura de Maricá, através da Secretaria do Trabalho, irá contratar os primeiros estagiários do Programa Estágio Remunerado. Os alunos inscritos que não estiverem na primeira listagem aguardarão as demais convocações.

Os estagiários irão compor equipes de diversos setores da prefeitura, como Serviço Social, Nutrição, Fisioterapia, Direito, Comunicação Social, Engenharia Agrícola e Ambiental, Técnico em Edificações, Administração de Empresas, Engenharia Civil, Arquitetura, entre outros.



O polo do Condado fica na Rodovia Amaral Peixoto, km 27,5. Mais informações pelo telefone 2637-0325.