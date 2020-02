Após 11 anos, escolas de samba voltam a desfilar em Maricá

Maricá - Após um pouco mais de 11 anos as escolas de samba voltam a desfilar no Centro de Maricá. Os desfiles acontecerão no sábado seguinte ao Carnaval, no dia 29, na Passarela do Samba Adélia Breve, que está sendo instalada na rua Abreu Rangel.



O desfile das Escolas de Samba tem confirmadas as agremiações: Herdeiros de Maricá; Camisa Azul e Branco; Tradição de Maricá; Inocentes de Maricá; Unidos do Saco da Flores e Acadêmicos do Araçatiba.



O desfile vai começar por volta das 20h sob a coordenação da Liga das Agremiações Carnavalescas de Maricá. Cada escola receberá de o valor de R$ 80 mil da Prefeitura de Maricá.