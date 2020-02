IPEM-RJ faz operação em Maricá e resultados não são satisfatórios

Maricá - O IPEM-RJ analisou balanças, bombas de combustível, taxímetros, cronotacógrafos, GNV e produtos pré-medidos na última quinta-feira. Nas balanças e nos taxímetros não foram encontradas irregularidades.



As equipes visitaram quatro postos de combustível e verificaram 70 bombas. Somente uma estava irregular. No caso dos dispenseres de GNV, 6 dos 12 analisados foram reprovados. Uma taxa altíssima de 50% de reprovação.



Entre os cronotacógrafos, 73 foram analisados, sendo 18 reprovados.



Dez produtos foram coletados para serem analisados no laboratório e sete autos de infração foram aplicados.