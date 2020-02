Bolsa Auxílio do Passaporte Universitário

Maricá - Foi divulgada pela coordenação do programa Passaporte Universitário da Secretaria de Educação o procedimento necessário para a realizar o cadastro do Bolsa Auxílio, que deve ser realizada a partir das 20h da próxima quarta-feira, dia, até no máximo, a meia noite do dia 26/02.



Para realizar o cadastramento, basta acessar o site do programa (https://passaporteuniversitario.marica.rj.gov.br), fazer o login e entrar na aba de requerimento e preencher o formulário



O comprovante bancário deve ser individual. Contas conjuntas ou virtuais, não serão aceitas. Dúvidas devem ser tiradas pessoalmente na Secretaria de Educação, atual sede do Passaporte Universitário.