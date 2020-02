Passagens intermunicipais sofrem reajuste

Maricá - Já estão em vigor os novos valores das tarifas dos ônibus intermunicipais. Autorizada pelo Detro/RJ a aumentar as passagens, a empresa 'Amparo’ já está cobrando os novos valores das tarifas.



O cidadão que não utilizar o Bilhete Único, sofrerá um impacto considerável em seu orçamento devido o aumento das passagens.



Segundo a tabela publicada na portaria do DETRO/RJ, o preço da tarifa da linha mais utilizada na cidade, a linha Maricá x Rio do Ouro, custa R$ 4,60. Já a linha Itaipuaçu x Rio do Ouro a tarifa é de R$4,30. A linha Maricá x Niterói subiu para R$16,85 assim como a linha Itaipuaçu x Niterói. Já as linhas que vão de Maricá e Itaipuaçu para o Rio de Janeiro estão custando R$25,00 já a partir desta terça-feira.