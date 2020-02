Projeto possibilita banho de mar aos PCD’s em Ponta Negra

Maricá - O projeto, 'Tô na Orla' por iniciativa da Secretaria de Proteção e Defesa Civil, acontece na praia de Ponta de Negra e possibilita o banho de mar às pessoas com deficiência.



Rodrigo Frazão, de 17 anos, foi pela primeira vez beneficiado com o banho de mar sentado na cadeira anfíbia, acompanhado dos guarda-vidas. Sua mãe, Sidnéia da Silva Frazão, de 48 anos, contou qual foi a sensação.



“Foi uma emoção muito grande. Há um tempo ele se assustou quando entramos na água. Dessa vez, ele ficou bem e estava confortável na cadeira. Foi muito bom”, disse a dona de casa. “Os guarda-vidas foram muito atenciosos com o Rodrigo e tiveram muito cuidado. As pessoas podem vir que vão ser muito bem cuidadas”, ressaltou.



“Temos uma esteira ecológica feita de paletes, temos os tapetes que são os mesmos utilizados nas academias ao ar livre e temos as barracas dos projetos da Defesa Civil. Pegamos toda a estrutura e trouxemos pra cá”, diz, major Dilvane Dias.



O projeto conta com o apoio de 10 salva-vidas capacitados pelo projeto "Praia para todos".

O “Tô na Orla” possui duas cadeiras anfíbias adquiridas pela Prefeitura, através da Secretaria de Proteção e Defesa Civil. Elas são infláveis e seus pneus funcionam como boias dentro d’água.