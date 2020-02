Maricá - O tradicional bloco ‘Piranhas do Recanto’, em Itaipuaçu, acontece hojel no bairro do Recanto de Itaipuaçu a partir das 16h. Acontece também no mesmo horário o tradicional Bloco da Gabriela, no Centro de Maricá. Onde homens e mulheres se fantasiam do sexo oposto.



O bloco ‘Piranhas do Recanto’ tem reunido a cada ano um público maior. A concentração é na rua Raimundo Monteiro, em frente à AMARI (Associação de Moradores e Amigos do Recanto de Itaipuaçu).



Já o Bloco da Gabriela, que desfila em Maricá há mais de 40 anos, tem sua concentração na rua Domício da Gama, no Centro.