Policial Militar sofre acidente em Itaipuaçu

Maricá - Colisão entre carro e moto num cruzamento deixa um ferido em cruzamento na noite da última terça-feira (25) na Rua 33 em Itaipuaçu.

Foi no loteamento do Jardim Atlântico e o ocorrido aconteceu por volta das 19:30. Segundo testemunhas o carro e a moto colidiram no cruzamento e ambos estavam com velocidade acima da mádia permitida, com o impacto da batida o condutor da moto ficou ferido e a emergência foi chamada rapidamente.

Socorristas da equipe de resgate da Prefeitura e bombeiros do Posto Avançado (PABM) de Itaipuaçu foram até o local para aplicas as primeiras medidas dos primeiros socorros. Com muitas lesões e machucados por todo o corpo, Leonardo Espindola Moreira, de 43 anos, foi levado para o Hospital Municipal Conde Modesto Leal no centro da cidade.

A vitima é um Policial Militar e estava no dia de folga.