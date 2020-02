Nova Ponte na Antiga Rua 83 foi muito utilizada no Carnaval

Maricá - A nova ponte da Rua Douglas Marques Rienti (antiga Rua 83), no Jardim Atlântico, em Itaipuaçu, foi entregue na ultima quinta feira (antes do Carnaval) a população e foi muito utilizada pelos turistas, foliões e moradores durante o período de Carnaval, pois facilitou o acesso de veiculo a praia de Itaipuaçu economizando tempo e engarrafamentos.

A peça viária sobre o Canal da Costa, com 10 metros de largura e 37 de extensão, foi construída em pouco mais de três meses e tem duas faixas de rolamento, o que permite a circulação em dois sentidos simultaneamente.



A utilização das duas vias deu o reforço e o complemento necessário a região que dobra a quantidade de automóveis em épocas de feriados, e a topografia local, cortada por um extenso canal que separa a parte da orla do restante do bairro, cria a necessidade dessas constantes ligações viárias.



Ainda no ato de entrega o Prefeito Fabiano Horta disse: “Esta era mais uma realização coletiva, o que inclui também os trabalhadores que deram sua contribuição através do suor e do conhecimento. Nós estamos naturalizando essas grandes ações e isso estabelece uma revolução na cidade”, disse o prefeito, que apontou Itaipuaçu como um pólo de desenvolvimento do município. “É o bairro nosso que mais cresce e que ocupa um protagonismo inédito. A orla de Itaipuaçu é o lugar mais belo que temos, um símbolo do crescimento”, sentenciou.



O presidente da Somar, Renato Machado, antecipou que o bairro deve ganhar outras cinco pontes como esta ainda este ano: Nas ruas 53, 116 e na Estrada dos Cajueiros, as peças já estão em construção, enquanto nas ruas 70 e 128 a intervenção está prevista para começar em março. Além dessas travessias, Itaipuaçu também está recebendo intervenções da Prefeitura na construção da nova orla, na duplicação da Estrada dos Cajueiros e na sede da Prefeitura.

Moradores elogiam mais um acesso e mais uma ponte:

“Antes a gente só tinha a ponte com uma única pista e agora temos uma pista dupla, estava precisando mesmo. Isso é o direito de ir e vir garantido”, ressaltou o morador Epson Tavares, de 44 anos, nascido e criado no Jardim Atlântico



“Não r mais preciso dar uma volta grande para chegar à praia”, lembrou a moradora Ivete Cortes que aproveitou os dias de Carnaval em Itaipuaçu, enquanto seu marido lembrou de outro aspecto importante: “Este é um acesso primordial para quem precisa chegar ao posto de saúde, à escola ou buscar um transporte para outros bairros. Creio que vai facilitar a vida de todos”, afirmou Paulo.