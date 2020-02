Maricá - A Prefeitura de Maricá esclarece que uma pessoa deu entrada hoje no Hospital Municipal Conde Modesto Leal com quadro clínico de dor de garganta, sem febre e sem falta de ar.



Segundo a Secretaria Municipal de Saúde, o paciente relatou que teve contato com uma pessoa em Maricá da cidade italiana de Florença há quatro dias e que o mesmo já foi embora.



Por precaução, foi colhido material para análise e encaminhado para o laboratório estadual, conforme protocolo do Ministério da Saúde. O paciente não está internado, foi liberado sem nenhum critério de gravidade e com orientação e medicação.