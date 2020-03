Maricá - Nos dias 10 e 11 de março estarão acontecendo em Maricá os cursos grátis profissionalizantes de cabeleireiro e barbeiro. O curso será ministrado pelo Instituto Embelleze localizada na Rua Ribeiro de Almeida, nº 49, Sobreloja, Centro. O Curso de Cabelereiro será as terças e quartas-feiras das 17h30 as 21h30 e o Curso de Barbeiro as quartas e quintas-feiras também das 17h30 as 21h30.