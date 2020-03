Maricá - Moradores do loteamento Rincão Mimoso, em Itaipuaçu, distrito de Maricá, fecharam uma das principais vias da região, a rua Moisés (Antiga Rua Três) em manifestação contra o descaso da prefeitura com a localidade.



Segundo os moradores, as ruas não recebem obras da prefeitura e com as chuvas diversos pontos do bairro sofrem com alagamento constante durante épocas de chuva. Um representante da Somar, a Autarquia Pública de Obras de Maricá, foi enviado ao local para ouvir os moradores. O presidente da Somar, Renato Machado, informou que uma equipe estaria indo ao local hoje para poder resolver o problema.



Diversas outras ruas de Itaipuaçu também sofrem com alagamentos e prejudicam moradores de saírem de suas casas, como é o caso das ruas 57, 58, 59 e 40 no Jardim Atlântico.