Aulas gratuitas de skate em Maricá

Maricá - A partir do dia 10/03, a Secretaria de Esporte e Lazer passa a oferecer através do projeto Esporte Presente, aulas de skate.



As inscrições para as aulas gratuitas já podem ser realizadas no núcleo CEU (Arena Mumbuca) e na Skate House (Inoã), onde as aulas acontecerão. É necessário levar cópias de identidade tanto do aluno quanto de seu responsável, comprovante de residência, declaração escolar e uma foto 3x4.



Na Arena Mumbuca, as aulas serão às terças e quintas-feiras das 9h às 9h45 (entre 5 e 8 anos); das 9h45 às 10h30 (entre 9 e 12 anos); das 10h30 às 11h15 (entre 13 e 17 anos) e das 11h15 às 12h (entre 13 e 17 anos).



Já na Skate House as aulas serão às quartas e sextas-feiras das 9h às 09h45 (entre 5 e 8 anos); das 9h45 às 10h30h (entre 9 e 12 anos); das 10h30 às 11h15 (entre 13 e 17 anos) e das 11h15 às 12h (entre 13 e 17 anos).



A Arena Mumbuca fica na Rodovia Amaral Peixoto, km 27,5 (Itapeba) e a Skate House na Rodovia Amaral Peixoto, Km 13,5 (Inoã). Mais informações pelos telefones: (21) 2637-5209 (Arena Mumbuca) e (21) 2636-5351 (Skate House).