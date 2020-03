Itaipuaçu é a região que mais sofre com chuva constante

Maricá - A cidade de Maricá permanece em estágio de alerta, devido chuva constante desde o último sábado, sem trégua.



De acordo com o último informe divulgado pela Secretaria de Proteção e Defesa Civil do município, houve registro nas últimas horas de chuva fraca com acumulado pluviométrico em 24 horas de 24.8 mm e de 13.0 mm até as 11 horas desta segunda-feira (02) nas estações Mumbuca e Barra de Maricá, respectivamente, ambas pertencentes ao Alerta de Cheias do Instituto Estadual do Ambiente (INEA).



A região mais prejudicada é o bairro de Itaipuaçu, que foi a que teve até então mais relatos de problemas devido a chiva constante. Equipes da Prefeitura identificaram 16 pontos onde houveram transtornos e ralizaram ações de limpeza nestes devidos locais. Qualquer ocorrência deve ser relatada à Defesa Civil através do telefone 199.



A Secretaria de Cidade Sustentável informou que monitora uma possível subida no nível do espelho d’água no sistema lagunar de Maricá. À tarde, a régua instalada às margens da lagoa na Divinéia marcava 57 centímetros de altura, sendo que o limite tolerável é de 65 centímetros. Se a altura chegar a esse nível, uma das providências pode ser a abertura do canal da Barra ao lado da ponte.