Itaipuaçu sofre transtornos nas principais vias

Maricá - As fortes chuvas que atingiram o município trouxeram grandes problemas em vários bairros da cidade, e o distrito de Itaipuaçu além de já sofrer muito com os alagamentos, em ruas sem escoamento das águas, sofre também transtornos nas ruas sem asfalto e nas com pavimentação.

Motoristas relataram um verdadeiro caos na Avenida Carlos Marighella (Antiga Estrada de Itaipuaçu), e também na rua Professor Cardoso de Menezes (Antiga Rua Um), Rua Hélio Guapyassu de Sá (Antiga Rua 66), entre outras.

Falamos com diversos motoristas, inclusive a nossa redação recebeu um vídeo de um morador do Bairro indignado: "O asfalto já era esburacado e após as chuvas os buracos aumentaram e ninguém consegue andar nas vias sem quebrar o carro ou cair numa cratera" relata Fabio Toledo, Dentista e morador do bairro a 13 anos.



Entramos em contato com a SOMAR (Autarquia de Serviços de Obras de Maricá), e nos informaram que estarão enviando equipes após as chuvas cessarem para atuarem o mais rápido possível, e farão uma análise do problema para resolve-lo em definitivo, citando até as soluções para as ruas citadas pelos moradores e pela nossa reportagem, citando: a Avenida Carlos Marighella (Antiga Estrada de Itaipuaçu), a SOMAR já está fazendo um estudo para recapear e em definitivo resolver o problema do asfalto e do escoamento das águas nas chuvas, e na rua Professor Cardoso de Menezes (Antiga Rua Um) com a Rua Hélio Guapyassu de Sá (Antiga Rua 66), será feito já no próximo final de semana uma intervenção; disse a SOMAR.

Qualquer dúvidas ou reclamações só enviar para a redação de o dia Maricá através do WhatsApp (21) 98560-6377