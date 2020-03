Prefeitura prepara programação especial pelo Dia Internacional da Mulher

Maricá - Para comemorar o Dia Internacional da Mulher, celebrado em 8 de março, a Prefeitura de Maricá, por meio das Secretarias de Cultura e Participação Popular, Direitos Humanos e Mulher, preparou uma programação especial neste sábado e no domingo, a partir das 14h, na Praça Tiradentes em Araçatiba.



Sob o tema “Pela Vida de Todas as Mulheres, por Democracia e Contra a Retirada de Diretos” os dois dias do evento contarão com ações sociais e serviços gratuitos oferecidos por diversas pastas, além de rodas de conversas, shows musicais e demais apresentações e manifestações culturais.



Entre as atividades disponibilizadas no sábado estão yoga, recreação infantil, oficinas de beleza, Programa de Renda Básica de Cidadania, Escritório Social da Casa da Mulher, distribuição de mudas nativas, apresentação de projetos da Secretaria de Saúde, degustação de produtos orgânicos, contação de histórias e as 16h tem roda de conversa “Mulheres Historia de Lutas e de Resistência”, seguida de um show com a Banda Cult.



No domingo acontece as 14h o ato de abertura com o “Grito das Mulheres” e, a partir das 15h, a criançada vai poder se divertir com Oficinas de Arte e Argila, Palhaço Zé Farinha e o Mágico Dragon. Já as 16h tem a apresentação do coral do Projeto Cultura de Direitos e, as 18h, encerrando as atividades, a cantora Mariana Cunha promete não deixar ninguém parado.