Imagem de Padre Anchieta é vandalizada em Araçatiba

Maricá - Na orla de Araçatiba a imagem do Padre Anchieta, feita em sua homenagem foi vandalizada. Anos antrás existia uma estátua do padre no mesmo local. Ela foi quebrada por vândalos e durante a obra de restauração da orla de Araçatiba, uma nova imagem de Padre Anchieta foi preparada para ocupar o local da antiga imagem, de frente para a lagoa de Araçatiba. Padre Anchieta esteve em Maricá como missionário com a missão de catequizar os índios da região. Fez parte de um importante momento histórico em Maricá e por isso a cidade o homenageia com destaque em um dos mais belos pontos do município. Na lagoa de Araçatiba onde ele realizou uma farta pesca com os índios locais.



Infelizmente, na última madrugada, vândalos atacaram novamente e danificaram a imagem do Padre. Isto causou revolta em moradores e turistas da região. Um ato irresponsável que atinge a um patrimônio público que significa muito para a cidade.