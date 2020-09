Dois acidentes em Inoã paralisam a Rodovia nos dois sentidos.

Maricá - No Km. 15 em Inoã, uma mulher foi atropelada por uma motocicleta enquanto tentava atravessar a Rodovia Ernani do Amaral Peixoto, sentido Maricá. Ela teve fratura exposta na perna e o motociclista teve ferimentos na cabeça. É importante ressaltar que no centro de Inoã exatamente próximo ao local do acidente, existe um túnel de passagem segura para pedestres que deve ser utilizado sempre para evitar acidentes como este.

Ambos acidentados foram socorridos e encaminhados ao Hospital Conde Modesto Leal.



Já na pista de sentido Niterói no KM 16 também em Inoã, um carro de passeio se chocou com uma Van. Causando um grande engarrafamento para quem está indo neste sentido. Não há registro de vítimas deste acidente.