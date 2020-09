Prefeitura de Maricá fará Audiência Pública da Lei de Diretrizes Orçamentárias

Maricá - A Prefeitura Maricá vai realizar na próxima sexta-feira, dia 11/09, às 10h, uma audiência pública da Lei de Diretrizes Orçamentárias (LDO) para o exercício de 2021.



A LDO é um resumo das metas para o próximo ano, com as despesas esperadas nas áreas planejadas.



Por conta da pandemia de Covid-19 e das medidas de segurança adotadas na cidade, a sessão que normalmente acontece na Câmara Municipal e é aberta ao público, desta vez será feita de portas fechadas. Mas será transmitida pela plataforma Zoom, onde poderá ser acompanhada por todos os moradores da cidade.



Os interessados devem acessar o link https://us02web.zoom.us/j/85617265407?pwd=dEl0cElQMlYxQ0ZIUlpHYWVvWkpRdz09, com ID 856 1726 5407 e senha de acesso 419652.