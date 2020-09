Maricá - Guilherme Zeus, é um estudante de 17 anos conhecido em Maricá por suas participações em olimpíadas de Matemática. Na edição do ano passado, Zeus representou o Brasil conquistando a medalha de Bronze e em 2020 ele terá uma nova chance de lutar pelo ouro. Esta será a 61ª Olimpíada Internacional de Matemática e devido a pandemia de COVID-19, nesta edição as provas serão feitas pela internet.

A Olimpíada tem início no dia 22 de setembro e a equipe da redação do Jornal o Dia Maricá deseja uma ótima Olimpíada Internacional de Matemática para este grande aluno que é referência na cidade e agora no Brasil quando o assunto é matemática.