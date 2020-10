82ª DP de Maricá Foto: Julios Costa

Por MH

Publicado 18/10/2020 09:48 | Atualizado 18/10/2020 12:30

Maricá - Uma briga de família foi parar na delegacia, na manhã deste sábado, na Estrada Velha de Maricá, no bairro de Ponta Grossa. Um rapaz invadiu a casa do tio e os dois discutiram e as agressões começaram. Durante a confusão, o sobrinho enforcou a vítima com um fio de cobre, e a briga se estendeu para a rua.

Ainda não há informações sobre o que teria causado as agressões. Vizinhos acionaram a polícia e o tio agredido teve escoriações e dispensou o socorro médico. O caso foi registrado na 82ª DP (Maricá).