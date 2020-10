Vacinação Foto: divulgação

Maricá - Mais de 4.300 doses de diferentes vacinas foram aplicadas neste sábado (17/10) pela Secretaria de Saúde de Maricá, no Dia Nacional de Mobilização pela Multivacinação. As 24 unidades de saúde da cidade tiveram grande procura, além do posto volante de vacinação que foi montado na Escola Municipal Antônio Lopes da Fontoura, no Caxito. A campanha de imunização, que pretende cobrir todas as lacunas nas carteiras de vacinação de adultos e crianças, segue até o próximo dia 30.





O Dia de Multivacinação foi estabelecido para que fossem supridas, numa só campanha, as eventuais insuficiências no ciclo de imunização que tenham surgido nós últimos meses, devido à determinação de isolamento social. A Secretaria de Saúde de Maricá recebeu cerca de 21 mil doses de vacinas variadas, que imunizam contra sarampo, HPV, poliomielite e difteria, entre outras.



Quem não se vacinou neste sábado tem até o dia 30 para comparecer a qualquer unidade de saúde do município, com documento de identificação, cartão do SUS e comprovante de residência.