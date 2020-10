Guardas Municipais de Maricá recebem curso de capacitação em fiscalização de trânsito Foto: Divulgação

Iniciou hoje o Curso de atualização de Agentes de Trânsito para capacitar agentes na fiscalização do trãnsito na cidade; Uma parceria do BPRV com a Secretaria de Ordem Pública e Segurança da Prefeitura de Maricá. A capacitação será ministrada pela Seção de Instrução Especializada do BPRV e irá capacitar 25 Guardas Municipais atuantes na fiscalização de trânsito na cidade de Maricá.

O curso terá duração de 6 semanas ou 200 horas e será desenvolvido em atendimento ao CTB e à portaria 94/2017 do DETRAN, que regula o curso de capacitação.



Serão abordadas no curso as seguintes disciplinas: legislação de trânsito, noções de engenharia de tráfego e sinalização de trânsito, ética e cidadania, psicologia aplicada, papel educador do agente e língua portuguesa.



Todo o curso de capacitação será realizado seguindo os protocolos de segurança para prevenção ao COVID-19.