Flamengo Foto: Internet

Por O Dia

Publicado 22/10/2020 16:33 | Atualizado 22/10/2020 16:42

Maricá - No próximo dia 28 de outubro será inaugurada uma loja oficial do C.R. Flamengo.

A loja se situará na Av. Francisco Sabino da Costa, próximo à Praça de Alimentação. Na loja serão vendidos diversos itens temáticos do Flamengo, incluindo as camisas oficiais de futebol, basquete, canecas, chaveiros, entre outras mercadorias.

Será a centésima loja da franquia do clube e e será inaugurada no dia do flamenguista.

