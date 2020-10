Maricá

Maricá pode perder mais de 30% do valor provido dos royalties de petróleo

Políticos do Estado do Rio de Janeiro, contando com o governador em exercício Claudio Castro (PSC), irão à Brasília para discutir com o presidente do STF, Ministro Luiz Fux sobre a partilha dos royalties de petróleo.

Publicado 24/10/2020 09:24 | Atualizado há 24 horas