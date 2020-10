Cão desaparecido em Araçatiba atende por 'Amarula'. Foto: Divulgação

Por O Dia

Publicado 26/10/2020 08:50 | Atualizado 26/10/2020 08:52

Maricá - Sem sombra de dúvida o cachorro é o melhor amigo do homem. Muitas famílias em todo o país possuem seu cachorro de estimação, ou até mesmo um felino. Domesticados a séculos, são companhias agradáveis ao ser humano e muitos deles acabam virando mesmo, membro das famílias dos humanos que os adotam.

Quando acontece algo com um membro da família, todos os familiares se preocupam e se mobilizam por amor àquele familiar. E não está sendo diferente com esta família que está sofrendo com a ausência de seu cão. Sem notícias, não se sabe se o cão está se alimentando ou se mesmo está vivo, ou se alguém pegou pra cuidar, já que o cachorro aparentemente bem cuidado e domesticado estava sozinho na rua.

O cão atende por 'Amarula' que acabou fugindo de casa como quase todo cão faria se tivesse uma oportunidade pra dar aquela escapadinha para um passeio porém, 'Amarula' ainda não retornou pra casa e isso preocupa muito sua família humana.

O cachorro foi visto pela última vez no Bairro de Araçatiba na tarde do último domingo (25).



Quem tiver informações do cachorro 'Amarula', por favor entre em contato no número 21 99333-3122 ou 21 99425-2499 e ajude a por um fim no sofrimento dessa família e ajudar 'Amarula' a reecontrar seu caminho de casa.