Na Mumbuca é realizada a pavimentação na Rua 6, onde fica a via mais afastada do bairro, que faz ligação da Rua Márcio Rangel Ferreira com a Rua 11. Quando o trabalho estiver finalizado todas as ruas do bairro serão pavimentadas. Em Bambuí serão implantadas lombadas (quebra-molas) em diferentes ruas onde existe maior fluxo de veículos.



Em Ponta Negra acontece troca de solo na Estrada 1, que fica próximo à ponte nova. Este tipo de obra tem a finalidade de fazer a manutenção da via ao reforçar a base no qual foi construída. A estrada é uma alternativa de a cesso para a RJ-102 (Avenida Maysa).