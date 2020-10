Técnico Marcos Alexandre sendo entrevistado pelo repórter do jornal O DIA, Diogo Asgard. Foto: Julios Costa

Por Diogo Asgard

Publicado 26/10/2020 18:28 | Atualizado 26/10/2020 18:33

Maricá - Na próxima quinta, dia 27, às 15h no Alzirão, em Itaboraí, o Maricá recebe o Goytacaz na estreia do segundo turno do campeonato carioca B1. A equipe do Técnico Marcos Alexandre teve quase 2 semanas para treinar os pontos que precisavam melhorar no time entre elas as finalizações dos atacantes.

Os atacantes Thiago e Lele e o armador Walber foram os destaques do time nessa taça Santos Dumont com belas atuações em campo trazendo sincronia e resultado em diversos momentos, assim como no último jogo contra o AUDAX em que o Maricá venceu por 2x1 uma equipe que já fez parte da chave principal do campeonato carioca.

Publicidade

O Maricá F.C. será o mandante do próximo jogo e a transmissão será feita ao vivo pelo canal de youtube do Marica F.C. e também pela página do Facebook do clube.