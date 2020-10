82ª DP De Maricá Foto: Julios Costa

Por O Dia

Maricá - Dois homens são flagrados roubando uma piscina em exposição em frente ao retorno do KM 29 da Rod. Amaral Peixoto (RJ-106), quase em frente a saída do Centro.

Os homens foram ao local com uma moto, romperam o cadeado e saíram. Alguns minutos depois, os dois homens retornaram com um carro preto carregando uma prancha específica para o transporte de piscinas.

Furtaram e piscina e saíram tranquilamente em seus carros sem contar que estavam sendo vigiados pela câmera de vigilância.

Os proprietários da piscina furtada registraram uma ocorrência na (82ª DP). A polícia ainda tenta identificar a placa do veículo utilizado no furto. Quem tiver informações, por favor entre em contato com a delegacia no número (21) 98371-5841 (WhatsApp) ou (21) 3731-9965.