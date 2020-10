Novo Shopping será inaugurado em março do ano que vem Divulgação: Soulmalls

Por O Dia

Maricá - A tão esperado dia da inauguração do Shopping no município parece estar mais perto de acontecer. O Shopping se chamará Boulevard Maricá.



A Associação Comercial de Maricá informou que: houve uma reunião com os responsáveis pelo empreendimento do shopping, a Soulmalls (empresa que administrará o Shopping) e que haverá uma visita na próxima terça feira (semana que vem), para os empresários que tem interesse, conheçam as instalações, tirar dúvidas sobre lojas, preços de locação e tudo a que se refere ao empreendimento, tão esperado na cidade.

A Previsão para a abertura do Shopping é de 2021. A noticia foi divulgada ontem (28/10) pelo Presidente da Soulmalls, Bernardo Aragão, no 3° seminário de turismo de Maricá.



Grandes Magazines como Renner, Pernambucanas e Smartfit. Serão gerados mais de 300 empregos diretos, fora os indiretos.



Serão mais ou menos 5000m² (quinhentos metros quadrados), com 274 vagas no estacionamento, praça de alimentação e já diversos players no mercado de fast food já garantiram suas marcas no Shopping. A população pergunta muito: "Haverá salas de Cinema?", a resposta a essa pergunta é aguardada ansiosamente também pela nossa redação.