82ª DP de Maricá Foto: Julios Costa

Por O Dia

Publicado 03/11/2020 09:40

Maricá - Na noite do último domingo na comunidade do "Risca Faca" em Inoã, um homem foi baleado por traficantes por volta das 22:30. O homem ferido pediu socorro a Guarda Municipal e de acordo com a vítima traficantes haviam dado tiros de armas de fogo contra ele.

Os tiros atingiram a barriga, o ombro, mão e perna do homem. Policiais do PROEIS socorreram o baleado e ele foi levado para o Hospital Municipal Conde Modesto Leal, no Centro. A vítima foi identificada apenas como Gabriel.

O caso foi registrado na 82ª DP de Maricá.