Acidente na rodovia Foto: Maricatotal

Por O Dia

Publicado 03/11/2020 12:23 | Atualizado 03/11/2020 12:24

Maricá - Aconteceu um acidente na manhã de hoje na Rodovia Amaral Pixoto "RJ-106" na altura de Itapeba. O acidente envolveu um carro e uma moto. O ocorrido foi mais precisamente no KM 27,5.

De acordo com testemunhas, uma moto realizava uma bandalha para pegar o retorno para Maricá quando foi atingida por um carro que vinha corretamente no mesmo retorno. O motociclista foi jogado para o canteiro e ficou ferido. O carro e a moto sofreram danos. O motorista do carro passa bem.

Publicidade

Bombeiros foram acionados até o local para realizar os procedimentos de primeiros socorros. O motociclista, além de provocar um acidente fazendo uma bandalha no trânsito, correu um sério risco de perder vida além de ter colocado a vida de terceiros em risco. É importante que todo motorista ou motociclista obedeçam rigorosamente todas as leis de trânsito para que acidentes como esse não ocorram. O motociclista ferido foi encaminhado ao Hospital Municipal de Maricá, no Centro.