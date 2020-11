82ª dp Maricá Foto: Karla Miranda

Publicado 03/11/2020 17:29 | Atualizado 03/11/2020 17:31

Maricá - Foi preso hoje nesta tarde no bairro das Pedreiras, um homem de 62 anos identificado como 'Tekinha', acusado de ter estuprado sua vizinha de apenas 10 anos de idade em maio de 2020 em Maricá.



Agentes da 82ª DP com a coordenação do Delegado Dr. Júlio César Mulatinho localizaram o endereço do acusado após minuciosa investigação do setor de Inteligência. O caso foi registrado na 82ª DP e o acusado encaminhado para o sistema prisional.