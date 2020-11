Traficante baleado morre em confronto com a polícia. Foto: Divulgação

Por O Dia

Publicado 05/11/2020 10:15 | Atualizado 05/11/2020 11:05

Maricá - Um homem morreu com um tiro em um confronto entre traficantes e Policiais Militares no Residencial "Minha Casa Minha Vida", em Inoã. O ocorrido foi ontem por volta de 13:20.

Os policiais realizavam um patrulhamento no local quando começaram a ser recebidos por tiros de criminosos. Os PM's sem opção entraram em confronto. Os traficantes fugiram para dentro da mata porém, um deles foi baleado e morreu ali mesmo no local. Ele carregava um revólver 38. Foi Identificado como 'Xupinga', o gerente do tráfico na Comunidade do Cantinho e do Morro do Clan localizados próximos ao Centro de Maricá.

O corpo foi encaminhado pra o IML no Barreto, em Niterói. Agentes da Divisão de Homicídios de Itaboraí, São Gonçalo e Niterói estiveram no local realizando a perícia.