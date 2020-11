Maricá

Gerente do tráfico morre em confronto com a polícia em Inoã

Identificado como 'Xupinga', o gerente do tráfico na Comunidade do Cantinho e do Morro do Clan localizados próximos ao Centro de Maricá.

Publicado 05/11/2020 10:15 | Atualizado há 24 horas