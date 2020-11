Dr. Luiz Carlos está com situação no TRE regular Divulgação

Por O Dia

Publicado 10/11/2020 09:56 | Atualizado 10/11/2020 09:58

Maricá - No dia 27 do mês de Outubro,o Jornal O Dia publicou um artigo sobre 21 candidaturas de candidatos a vereador, que haviam sido caçadas e indeferidas pelo TRE pelo município de Maricá, nas eleições deste ano.



A lista que foi exibida pelo Jornal foi a lista do próprio TRE.



A assessoria de comunicação do Candidato e Delegado Dr. Luiz Carlos (Cidadania 23), entrou em contato com a nossa redação aonde informou que a situação dele está regularizada, de acordo com a sentença do Desembargador Gustavo Alves Pinto Teixeira no processo nº 0600342-56.2020.6.19.0055, que confirma o deferimento do seu registro no TRE declarando-o completamente apto a concorrer na eleições de 2020 como candidato a vereador.

Colocamos a sentença a disposição de nossos leitores pelo número (21) 9856-6377 informado assim a regularidade do candidato a concorrer a uma vaga no legislativo nas eleições do ano corrente.



Qualquer nome divulgada na lista do dia 27/10 na matéria do Jornal O Dia que teve sua situação alterado e queira a divulgação da nova situação aqui no Jornal é só entrar em contato com o número de WhatsApp de nossa redação: (21) 98560-6377