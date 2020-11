Obra de macrodrenagem reduz alagamento do Rio Inoã Foto: Marcos Fabrício

Por O Dia

Publicado 10/11/2020 12:42 | Atualizado 10/11/2020 12:42

Maricá - A Prefeitura de Maricá está realizando em Inoã uma obra de macrodrenagem, que irá reduzir o problema de enchente naquela região.



Além da colocação de galerias com 4 metros de altura e 2,5m de largura, ao longo da Avenida Beira Rio, a localidade será urbanizada e pavimentada.



Com cerca de 900 metros de extensão, a obra abrange a Rua Cecília Ana Ferreira e a Avenida Carlos Mariguella, contará ainda com uma estação de saneamento básico. A previsão é que todo o trabalho esteja concluído até o final do ano.



Em dias chuvosos o Rio Inoã transbordava e causava transtornos aos moradores, que tinham as casas invadidas pela água. Com a macrodrenagem, o problema estará solucionado.



A Prefeitura através da SOMAR (Serviço de Obras de Maricá) deu uma previsão de finalização das obras até o final do ano