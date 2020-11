Marica F.C. se preparando para a 4ª rodada. Foto: Maricatotal

Por O Dia

Publicado 10/11/2020 17:00 | Atualizado 10/11/2020 17:55

Maricá - O Maricá F.C. fechou hoje a preparação para o jogo de amanhã contra o Angra dos Reis, em Itaboraí, no estádio Alzirão pela 5ª rodada da Taça Corcovado.

O Maricá F.C ocupa a 4ª posição na tabela com 6 pontos tendo ainda um jogo a menos que as outras equipes e grandes chances de alcançar uma vaga na fase final. Em seu primeiro ano no Campeonato Carioca Série B1, Maricá não vem fazendo feio e vem conseguindo impor seu jogo contra times tradicionais e que já estiveram na 1ª divisão do campeonato carioca.