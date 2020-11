Campeonato Carioca b1 Maricá F.C. x Angra dos Reis Foto: Maricá TV

Maricá - O Maricá venceu ontem o Angra dos Reis por 1x0 pela 5ª rodada da Taça Corcovado com gol de Lucas Santos. O Maricá F.C. jogou como mandante e impôs o ritmo de jogo desde o início abrindo o marcador no 2º tempo. O Angra jogou recuado tentando alguns contra-ataques mas não deu em nada.

Na 50ª partida do Goleiro Júlio com a camisa do Maricá F.C. , ele conquista mais uma vitória com o time da cidade. Vale destacar que o Maricá F.C. possui um ótimo sistema defensivo. Thiago Aperibé ainda trouxe mais perigo pra cima da balisa do Angra após o gol do Maricá F.C., mas foi parado pelo goleiro Vitor. Minutos depois o Angra por pouco não marcou o gol de empate em um contra-ataque.

Com a vitória, a equipe maricaense chega aos 9 pontos e mantém grandes chances de conquistar uma vaga na semi-final da Taça Corcovado.

Lucas, o autor do gol da partida falou com a imprensa:

”Agradecer a Deus primeiramente. O jogo de hoje foi muito difícil. Quando a gente se entrega é muito difícil ganhar da gente. Agora é focar, estamos brigando na parte de cima da tabela, e agora cada jogo é uma final”.



No sábado, o Maricá F.C. enfrenta o Nova Iguaçu como visitante, no Estádio Jânio Moraes, no RJ, às 15h.